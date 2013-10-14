كيري: الأسد فقد شرعيته

لندن ـ قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الإثنين "نعتقد أن الرئيس الأسد فقد الشرعية اللازمة لكي يكون قوة متماسكة يمكنها جمع الناس معا... يجب أن تكون هناك حكومة انتقالية في سوريا لاتاحة امكانية احلال سلام."

ودعا جون كيري إلى عقد مؤتمر للسلام يبحث الوضع في سوريا "قريبا جدا" ولكنه قال إن إقرار السلام لن يكون ممكناً دون حكومة انتقالية تحل محل الرئيس السوري بشار الأسد.

وتابع قائلا للصحفيين بعد لقائه بالمبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي في لندن "نعتقد أن من الملح تحديد يوم لعقد المؤتمر والعمل تجاه سوريا جديدة."