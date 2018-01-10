الجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدينة نابلس شمالي الضفة 

أغلق الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، مداخل مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، بحواجز عسكرية، ومنع المواطنين من الدخول أو الخروج منها.

وقال شهود عيان، إن الجيش الإسرائيلي أغلق المدخل الجنوبي للمدينة ومنع المركبات من المرور عبره.

وأوضح الشهود أن مئات المركبات توجهت للسير عبر طريق بلدة عورتا، مما أدى إلى وقوع أزمة مرورية خانقة.

ويعد المدخل الجنوبي من أهم مداخل المدينة حيث يربط شمال الضفة الغربية بمحافظات وسط الضفة وجنوبها.

وأغلق “الجيش” المدخل الغربي للمدينة الواصل مع محافظات قلقيلية وطولكرم (شمال).

ويأتي ذلك عقب مقتل مستوطن إسرائيلي، في إطلاق نار، قرب مستوطنة “حفات جلعاد”، المحاذية لمدينة نابلس، مساء أمس.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني عن الجيش، قوله إنه “تم إطلاق نار من مركبة مسرعة قرب مستوطنة حفات جلعاد، وتم الإبلاغ عن وجود قتيل”.

وتشهد معظم المدن الفلسطينية احتجاجات، منذ اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 من ديسمبر/ كانون أول الماضي، بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.