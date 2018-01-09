محادثات جديدة حول سوريا في جنيف 21 يناير الحالي

المصدر: أ.ف.ب

أعلن رئيس وفد المعارضة السورية نصر الحريري أن جولة جديدة من المباحثات حول النزاع السوري ستعقد في الحادي والعشرين من كانون الثاني/يناير الحالي في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة، على أن تستمر ثلاثة أيام.

وقال الحريري إن الأمم المتحدة تبقى الطرف المؤهل أكثر من غيره للإشراف على مساعي التوصل لحل سياسي في سوريا، في إشارة ضمنية إلى المحادثات التي دعت إليها روسيا في التاسع والعشرين والثلاثين من الشهر الحالي في سوتشي.

وعن محادثات سوتشي هذه قال الحريري “لم نتلق أي دعوة رسمية ولا نعرف ما هو الهدف الفعلي الذي تسعى إليه روسيا” من الدعوة لهذه المحادثات.

وأضاف الحريري أن الأمم المتحدة لم تتخذ بعد قرارًا بشأن مشاركتها بمحادثات سوتشي، مضيفًا أن المعارضة السورية “لا تستبعد تمامًا” الذهاب إلى سوتشي، إلا أنه اعتبر أن تحقيق تقدم في محادثات جنيف المقبلة يجعل لقاء سوتشي بلا فائدة.

وتابع الحريري أن “الأمم المتحدة لن تشارك في سوتشي إلا في حال دعمت محادثات روسيا عملية جنيف”.

وأعلن الحريري أنه التقى الإثنين في نيويورك الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش والأمين العام المساعد للشؤون السياسية جيفري فيلتمان.

وأكد مكتب الاتصال التابع للأمم المتحدة حصول اللقاء بين الحريري وغوتيريش مكتفيا بالقول إن الأخير “رحب” باستعداد وفد المعارضة “للمشاركة من دون شروط بالجولة القادمة من المحادثات في جنيف”.

وتابع الحريري “ننتظر تسلم دعوة رسمية قريبًا” للمشاركة في محادثات جنيف.

وكانت الجولة الثامنة من المحادثات حول النزاع السوري في جنيف في مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي فشلت في تحقيق أي تقدم.

وأكدت المعارضة أنها تريد البحث في مصير الرئيس السوري بشار الأسد خلال المفاوضات حول المرحلة الانتقالية الأمر الذي ترفضه دمشق بشكل كامل.

وحملت الأمم المتحدة النظام مسؤولية فشل الجولة الثامنة من المفاوضات.

وحسب الحريري فإن على الأمم المتحدة أن تقدم قريبًا تفاصيل حول طريقة وضع الدستور الجديد لسوريا وكيفية إجراء انتخابات.

ولم يتمكن الحريري من لقاء المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي بسبب تضارب في المواعيد، حسب ما أفاد مصدر سوري معارض.

ويتوجه الحريري مساء الثلاثاء إلى واشنطن حيث سيبقى حتى الجمعة.

وأوضح الحريري أنه سيعقد لقاءات مع مسؤولين في الكونغرس الأمريكي كما ينوي عقد لقاء مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي الجنرال هربرت ريموند ماكماستر.

وختم الحريري قائلًا “نتوقع من الولايات المتحدة أن تقوم بدور” في عملية البحث عن حل سياسي للأزمة السورية.