حفتر: سيف الإسلام القذافي رجل مسكين

قلل المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، مِن شأن سعي أوساط لترشيح سيف الإسلام، نجل العقيد معمر القذافي، في الانتخابات الرئاسية المقررة، ووصفه بـ”الرجل المسكين”.

جاء ذلك في حوار مع مجلة “جون أفريك” الفرنسية نشرته في عددها الأخير.

وقال حفتر: “إن العديد من السذج لا يزالون يؤمنون للأسف بسيف الإسلام، يحاول البعض مساومته، لكنه مجرد رجل مسكين يحاولون استغلاله مقابل المال”.

وحول الانتخابات، أكد حفتر أنه من الضروري تنظيم الانتخابات قبل أن يتمكن المسؤولون المنتخبون من الاتفاق على دستور.

واستدرك قائلًا: “إننا نعطي الأولوية للمسار السياسي، عندما نشأت إمكانية التوصل إلى حل في صندوق الاقتراع، توقفنا، أردنا تجنب إراقة الدماء، ولكنّ صبْرَنا له حدود، وإذا ما تأكدنا أن هذا الطريق هو طريق مسدود، فإن لدينا خلايا نائمة في 10 في المائة من الأراضي التي لا نسيطر عليها ومن السهل تفعيلها”.

وبخصوص ما إذا كانت الجزائر أقرب إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، قال حفتر: “أنا واثق من أنه إذا حاول الجزائريون الوساطة فسوف يفعلون ذلك بطريقة محايدة”.