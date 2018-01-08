مصر.. مقتل 7 أشخاص بمواجهات في سيناء

قُتل 3 مسلحين و3 شرطيين وآخر مدني، اليوم الإثنين، إثر عمليات مسلحة في شمال سيناء، شمال شرق مصر، حسب ما أفاد به مصدر أمني وآخر طبي.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن شمال سيناء في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز” إن مدينة بئر العبد شهدت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومسلحين، بعدما نصب مسلحون كمينًا على طريق العريش – القنطرة الدولي، وقتلوا 3 أفراد شرطة ومدنيًا، وأصابوا اثنين آخرين جرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وأكد مصدر طبي آخر، لـ”إرم نيوز”، أن الضحايا هم “أمين شرطة السيد مصطفى غنيم (30 سنة)، وعريف شرطة إبراهيم محمد حسن (30 سنة)، ومجند شرطة أحمد مسعد الألفي (22 سنة)”، حيث فتح المسلحون النار بعدما تعرفوا عليهم في الكمين، وقتلوا مدنيًا آخر (نمر سليمان سويلم 31 سنة).

فيما أشار المصدر الأمني إلى أن اشتباكات قرب الطريق الدولي نشبت بين الطرفين، عقب واقعة الكمين، أسفرت عن مقتل 3 مسلحين وإصابة آخرين (لم يتم حصرهم)، فيما فرّت العناصر الإرهابية إلى الدروب الصحراوية، وتجري قوات الأمن ملاحقات لضبط الجناة.

ويعد هذا أول ظهور من نوعه لكمائن ينصبها مسلحون على الطرق العامة في سيناء، حيث يقومون بتصفية رجال الشرطة والمواطنين الذين يعتبرونهم “متعاونين مع الأمن”.

وكانت المحافظة قد شهدت مؤخرًا هجومًا مسلحًا داميًا وقع داخل مسجد الروضة في منطقة بئر العبد، الجمعة الماضي، أسفر عن مقتل 305، بينهم 27 طفلًا، وإصابة 128 آخرين بجروح، على يد مسلحين.

وتشهد مناطق متفرقة في محافظة شمال سيناء هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين تبنت معظمها جماعة “أنصار بيت المقدس” التي أعلنت ولاءها لتنظيم داعش، فيما ترد قوات الأمن بحملات عسكرية واسعة لتعقب المسلحين الذين يختبؤون في بعض الأحيان وسط المدنيين.