حقوقي إسرائيلي: محاكمة عهد التميمي غير عادلة وستُدان 100%

رأى ناشط حقوقي إسرائيلي أن فرصة إدانة الطفلة الفلسطينية عهد التميمي “هي 100%، لأنها تحاكم من قبل أكثر أنظمة المحاكم بشاعة وقسوة”.

وقال المتحدث باسم مركز “بيتسيلم” الإعلامي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة أميت جيلوتز، في مقال نشرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الناطقة باللغة الانجليزية، إن “المحاكمة العسكرية الإسرائيلية للتميمي بتهمة التهجم على جنود إسرائيليين، ليست فيها أي عدالة، وأن الفتاة البالغة من العمر 17 سنة تدفع ثمن أطماع الكيان الصهيوني في أرض الفلسطينيين”.

وأضاف أنه “من المؤكد أن ستتم إدانة عهد كما درجت العادة في المحكمة العسكرية الإسرائيلية، على أساس أنها فلسطينية وليست إسرائيلية”، منوهًا إلى أنه “لو كانت عهد يهودية فإنه من المؤكد ستتم تبرئتها من قبل المحكمة”.

وأشار إلى أن “المحاكم العسكرية في الضفة الغربية تهدف فقط إلى إذلال الفلسطينيين”.

واعتبر أن “طريقة اعتقال التميمي تعكس كيفية استغلال إسرائيل لما تسميه بقاعدة القانون، لإذلال واضطهاد الفتاة الفلسطينية وأسرتها وجميع سكان قريتها النبي صالح، الذين يحاربون بطريقة سلمية منذ أكثر من عقد من الزمان، ضد المستوطنين المدعومين من الدولة والطامعين في أرض الفلسطينيين”.

وتابع أنه “من المؤكد أن آلاف الفلسطينيين من النساء والرجال والشباب وكبار السن، سيواصلون دفع ثمن لا يمكن تصوره لأطماع إسرائيل في أرضهم حتى ينتهي الاحتلال”.