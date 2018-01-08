متظاهرون تونسيون يبيتون في العراء وآخرون يرفعون علم الجزائر

زحفت موجة الغضب الشعبي في الضاحية الحدودية لتونس مع الجزائر، على 3 بلديات تونسية وهي: المتلوي، والرديف، وأم العرائس، بعدما ظلّ الأمر مقتصرًا في الأيام الثلاثة الماضية على بلدية ساقية سيدي يوسف بولاية الكاف، احتجاجًا على ظروف المعيشة وموجة الغلاء والتهميش والبطالة.

وقرر المحتجون، تنظيم مسيرة مشيًا على الأقدام، إلى المعابر الحدودية مع الجزائر، لغرض التنديد بما وصفوه تلاعب مسؤولين محليين بنتائج مسابقة تشغيل في شركة “فسفاط قفصة” الحكومية، قبل أن تتوسع المطالب إلى استعجال خطط حكومية لتنمية المنطقة وتحسينالخدماتز

وقالت مصادر محلية إن المحتجين قرروا رفع العلم الجزائري للفت انتباه حكومة يوسف الشاهد، ودفعها إلى إقرار برامج تنموية عاجلة، تُحسّن من ظروف مواطني الجهات الحدودية التي تشكو من الفقر والتهميش، بحسب المحتجين.

وفي سياق متّصلٍ، يتجه الوضع بضاحية ساقية سيدي يوسف إلى التصعيد، بسبب إصرار المتظاهرين على المبيت في العراء إلى غاية حضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد، للوقوف على “حجم الضرر التنموي بالمنطقة الحدودية”، معتبرين حضوره دليلاً على جدية السلطات التونسية في احتواء الأزمة التنموية.

وتخشى السلطات التونسية من اتساع رقعة الغضب الشعبي بالجهات الحدودية، إذ تشهد المدن والقرى المتاخمة للجزائر، أزمة تنموية تعقّدت أكثر بعد الثورة التونسية التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، بعد نحو ربع قرن من السلطة.

ويقول الغاضبون إن الحكومات المتعاقبة بعد ثورة 14 يناير2011، قد فشلت في تحقيق مطالب السكان بسبب تدهور الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، مع أنّ كثيرًا من المحللين يربطون التخلف التنموي في الجهات الحدودية بتراكمات العقود الماضية لحساب تنمية المدن الساحلية.