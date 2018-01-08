الرئاسي الليبي يعلن انتهاء العمليات العسكرية في “أبو كماش”

أعلن المجلس الرئاسي الليبي انتهاء العمليات العسكرية في منطقة أبو كماش وما حولها.

وقال الرئاسي في بيان صدر فجر اليوم الاثنين إنه أصدر الأوامر لأجهزة الدولة المختصة باستلام معبر رأس جدير الحدودي مع تونس.

وأكد أن الترتيبات الأمنية التي اتخذها كفيلة بتوفير الأمن في كامل المنطقة وإعادة الحياة إلى طبيعتها، مشددا على استمرار جهود ملاحقة المجرمين والعابثين بالأمن والمتلاعبين بأرزاق المواطنين بكل الوسائل المتاحة.

وشكر البيان أهالي مدينة زوارة على ما أسماه ” مواقفهم الوطنية الداعمة لبناء دولة القانون والمؤسسات” على حد تعبيره.

يشار إلى أن هذا البيان هو التعقيب الأول من المجلس الرئاسي على الهجوم الذي شنه آمر المنطقة العسكرية الغربية التابع له أسامة الجويلي على منطقة أبو كماش ورأس جدير، واشتباكه مع قوات تابعة للرئاسي أيضاً بغرض السيطرة على المنطقة.