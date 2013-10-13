طائرة عسكرية مصرية تسقط وتقتل مدنيّاً

القاهرة ـ سقطت طائرة تدريب عسكرية مصرية من طراز "ميغ 21" فوق منازل في منطقة زراعية في الأقصر جنوب البلاد، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة ثلاثة آخرين.

وقال مدير مطار الأقصر الدولى محمود العربي في تصريحات صحفية إن "طائرة تدريب "ميغ 21" تابعة للقوات الجوية المصرية سقطت بعد خروجها من مطار الأقصر العسكرى بمنطقة المادمود بعيداً من القاعدة الجوية بحوالى 7 كيلومترات".

وأعلن المتحدث الرسمى للقوات المسلحة العقيد أحمد علي، على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، عن "سقوط طائرة تدريب عسكرية نتيجة عطل مفاجئ أثناء تنفيذ إحدى المهام التدريبية اليومية بصعيد مصر".

وقالت مصادر أمنية إن "أجزاء من الطائرة سقطت على المزروعات وعلى منازل بعض الأهالى بمنطقة نجع أحمد إبراهيم في منطقة المادمود قرب مطار الاقصر".

وأشارت إلى أن الطيار نجا من الحادثة بعدما قفز من الطائرة قبل احتراقها.