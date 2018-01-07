اكتشاف موقع أثري قرب بلدة “جلجولية” في الأراضي المحتلة عام 48

المصدر: ا ف ب

أعلن علماء آثار، اليوم الأحد، أنهم اكتشفوا موقعًا نادرًا يعود إلى نحو نصف مليون عام، بجوار طريق سريع على عمق عدة أمتار فقط تحت الأرض.

ويقع هذا الموقع قرب بلدة “جلجولية” الواقعة ضمن الأراضي العربية المحتلة 48، وكان أشبه بـ “الجنة” لأشخاص عاشوا على الصيد وجمع الثمار إلى جانب جدول ماء في بيئة غنية بالنباتات والحيوانات، بحسب الخبراء.

وكشف الخبراء أنه “تم العثور على مئات من الفؤوس الحجرية في إطار الحفريات، التي جرت بالقرب من الطريق رقم 6، وهو أحد أكثر الطرق السريعة ازدحامًا”.

وعاش في هذا الموقع الإنسان المنتصب “هومو إيريكتوس”، وهو أحد الأسلاف المباشرين للبشر الحاليين.

وبدأت الحفريات بسبب خطط بناء في الموقع، وباتت تتطلب الحصول على موافقات أثرية، بحسب سلطة الآثار.