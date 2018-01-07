الأمن السوداني يعتقل معارضين ويصادر 6 صحف

اعتقلت السلطات السودانية، اليوم الأحد، قياديين معارضين، وصادرت 6 صحف، خاصة وحزبية، إثر احتجاجات شعبية على ارتفاع أسعار السلع بما فيها الخبز، جراء تطبيق السياسات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة، أخيرًا.

وأعلن حزب المؤتمر السوداني (معارض)، أن جهاز الأمن، اعتقل اليوم، الرئيس السابق للحزب، إبراهيم الشيخ، وأمين حقوق الإنسان بالحزب، جلال مصطفى.

وقال رئيس الحزب، عمر الدقير، في بيان صحفي، إن “جهاز الأمن، اعتقل قياديي الحزب من منزليهما في الخرطوم، في محاولة لممارسة قمعه المعتاد للقوى السياسية والجماهيرية لمواجهة الحراك الثائر رفضًا للزيادات الباهظة”.

وأضاف، “أن التزام حزبنا وانحيازه إلى قضايا الجماهير وحقهم فى الحياة الحرة الكريمة التزام من صميم برنامجنا”.

وصادرت السلطات السودانية صحف “التيار”، و”المستقلة”، و “القرار”، و “الصحية”، (الخاصة)، وصحيفتي “أخبار الوطن”، و”الميدان” (الحزبية).

وقال سكرتير صحيفة “القرار”، لؤي عبد الرحمن، “تم مصادرة الصحيفة من المطبعة “، وإنه لم يتم إبلاغه بالسبب.

من جانبها، قالت رئيس تحرير صحيفة أخبار الوطن هنادي الصديق، في بيان، إنها “لا تعلم أسباب المصادرة، ولم يتم إخطارها”، مرجحة أن تكون بسبب ما سمّته “التناول الأمين والشفاف لأخبار الزيادات والمتابعة المهنية لغلاء المعيشة”.