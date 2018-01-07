وزير الداخلية الأردني يزور المسجد الأقصى

قال مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في دائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى، فراس الدبس، إن وزير الداخلية الأردني، غالب الزعبي، زار صباح اليوم الأحد المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.

وأضاف الدبس في تصريح صحفي، أن مدير المسجد الأقصى الشيخ عزام الخطيب، “رافق الوزير الزعبي في جولته داخل المسجد الأقصى”.

ودائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي، الذي يعتبر الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل، وبموجب اتفاقية السلام الأردنية – الإسرائيلية، التي طلب الأردن بمقتضاها لنفسه حقاً خاصاً في الإشراف على الشؤون الدينية للمدينة.