تونس تعلن القبض على “إرهابي خطير” قرب الحدود مع الجزائر

تمكنت قوات الجيش التونسي، ليل السبت/ الأحد، من اعتقال “إرهابي خطير” يُدعى “برهان البولعابي”، أثناء اشتباكات مسلحة مع مجموعة مقاتلين تابعين لخلية جند الخلافة الموالية لتنظيم داعش.

وحدثت الاشتباكات خلال عملية عسكرية كبرى، أطلقتها قوات الجيش التونسي لتعقب تحركات عناصر مشبوهة على السلسلة الجبلية المتاخمة لحدود الجزائر، والتي تشهد مواجهة ساخنة بين وحدات مكافحة الإرهاب وعناصر متشددة.

وقالت وزارة الدفاع التونسية، في بيان لها، إن الوحدات العسكرية تمكنت، ليل السبت، من إلقاء القبض على الإرهابي الخطير برهان البولعابي بعد إصابته بطلقٍ ناريٍّ برجله في كمينٍ لإحدى التشكيلات العسكرية بجبل السلوم التابع لولاية القصرين الحدودية”.

وتابع البيان أن “إحدى التشكيلات العسكرية قامت بالرمي على مجموعة مسلحة، وألقت القبض على الإرهابي المذكور بعد أن تخلى عنه مرافقوه”، دون تحديد عددهم لكن ثمة إيحاءات بأن الفارين يشكلون مجموعة مسلحة اضطرت للهرب والتخلي عن أخطر عناصرها.

ويعتبر برهان البولعابي المولود في 24 مايو/أيار 1991 من أبرز مقاتلي خلية “جند الخلافة” بمحافظة القصرين المتلاصقة بولاية تبسة الجزائرية، وقد قاد عمليات إرهابية خطيرة ضد قوات الجيش والأمن التونسي والقوات الجزائرية، بوساطة “سرية المغيلة” التي عُيّن أميرًا عليها، لدعم مقاتلي جبل الشعانبي.

وعلى الجانب الجزائري، تحركت قوات عسكرية جزائرية، صبيحة السبت، إلى الحدود الجبلية مع تونس، لمحاصرة تحركات مقاتلي تنظيمات متشددة بالمنطقة الحدودية للبلدين، بعدما رصدت السلطات التونسية اتصالات تمّت بين هؤلاء قرب النقاط الحدودية مع الجزائر.