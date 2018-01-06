“آفاق تونس” يعلن انسحابه من “وثيقة قرطاج”

أعلن حزب آفاق تونس (10 مقاعد بالبرلمان من أصل 217)، يوم السبت، انسحابه من “وثيقة قرطاج” المحددة لأولويات الحكومة في البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب، بعد التئام دورته العادية، السبت.

وأعلن البيان “الانسحاب من منظومة وثيقة قرطاج طالما لا زالت تحمل التوافق المغشوش والذي شلّ مسيرة البلاد وأدّى بها إلى مستوى من الانحدار والخطورة طال جل مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

ويأتي هذا الانسحاب بعد 3 أسابيع من إعلان الحزب الانسحاب من حكومة الوحدة برئاسة يوسف الشاهد.

وأكد نص البيان الذي اطلعت عليه الأناضول، “فشل سياسة التوافق بين حركتي نداء تونس (56 مقعدا) والنهضة (68 مقعدا) مما أفرغ وثيقة قرطاج من محتواها وأثمر أوضاعا اقتصادية واجتماعية متردية يتحمل أعباءها المواطن التونسي حاضرا ومستقبلا”.

وأعلن آفاق تونس، في ذات البيان، رفضه لأي “شكل من أشكال التحالف أو التوافق مع حركة النهضة سواء على المستوى الحكومي أو الانتخابي وطنيا وجهويا ومحليا”.

كما يأتي بيان آفاق تونس، بعد يوم، من المشاركة في الاجتماع التشاوري للأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج مع رئيس البلاد الباجي قايد السبسي، والذي عقد الجمعة، بقصر الرئاسة بقرطاج.

وانبثقت حكومة الوحدة التونسية عن “وثيقة قرطاج” ببادرة من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

و”وثيقة قرطاج” تتضمن أولويات “حكومة الوحدة التونسية”، وقع عليها في تموز /يوليو 2016 كل من الاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة النقابية الأكبر في البلاد)، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل)، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (اتحاد المزارعين التونسيين)، وأحزاب “النهضة”، و”نداء تونس”، و”مشروع تونس”، و”الاتحاد الوطني الحر”، و”آفاق تونس”، و”الجمهوري”، و”المسار الديمقراطي الاجتماعي”، و”الشعب”، و”المبادرة الوطنية الدستورية”.