ضبط سيارة مفخخة قبل انفجارها في العاصمة الليبية

أعلنت الكتيبة 301 مشاة التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية اليوم السبت، ضبط سيارة مفخخة قبل انفجارها في منطقة الدريبي في العاصمة طرابلس.

وحسب بيان نشرته الكتيبة على صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، فإن “رجال الكتيبة 301 مشاة بالتعاون مع الأمن المركزي أبوسليم، تمكنوا من ضبط سيارة مفخخة في منطقة الدريبي وذلك بعد ورود إشارة أمنية”.

وأشار البيان أن الكتيبة “ستوضح كامل التفاصيل بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة”.

وقال عضو غرفة عمليات الكتيبة 301 محمد شقلوف إن “الكتيبة تمكنت من العثور على السيارة المفخخة وتفكيك المتفجرات بها”.

وأضاف شقلوف، لقناة النبأ (خاصة)، بأن غرفة العمليات قامت بتأمين مكان الحدث، وسلمت المتفجرات للجهات المختصة، دون مزيد من التفاصيل.

وفي سياق متصل، انفجرت سيارة مفخخة صباح اليوم في بلدة سلوق، الواقعة على بعد 50 كم جنوب بنغازي (شرق) أمام منزل الشيخ موسي النمر، أحد أعيان قبيلة العواقير، دون أن يسفر الانفجار عن خسائر بشرية، حسب القناة نفسها.

وتعاني ليبيا، البلد العربي الغني بالنفط، من اقتتال بين كيانات مسلحة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، في 2011.