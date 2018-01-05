السلطات الإسرائيلية تخلي سبيل نور التميمي

أخلت السلطات الإسرائيلية في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة، سبيل الفتاة نور التميمي (21 عامًا) ابنة عم الطفلة عهد التميمي (16 عامًا)، بكفالة مالية.

وقال ناجي التميمي (والد نور)، إن السلطات الإسرائيلية اخلت سبيل ابنته بعد دفع كفالة مالية قدرها 5 آلاف شيكل (1400 دولار)، وبكفالة محاميتها لحين استكمال محاكمتها.

وأشار إلى أنه يتوجب على ابنته الحضور أسبوعيًا إلى مركز شرطة إسرائيلية للتوقيع.

وكانت محكمة عوفر العسكرية قد رفضت أمس الخميس، استئنافًا قدمته النيابة العسكرية، على قرار بالإفراج عن نور.

والإثنين الماضي، قبلت المحكمة الإفراج عن “نور” بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف شيكل، وبكفالة محاميتها، وأمهلت النيابة العامة 20 ساعة للاستئناف.

وقدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية، الثلاثاء، استئنافًا على قرار الإفراج عن نور، وهو ما رفضته المحكمة أمس.

وكانت محكمة عوفر العسكرية قد مددت، الإثنين الماضي، اعتقال الطفلة عهد التميمي ووالدتها ناريمان (40 عامًا)، المتهمتين بذات قضية “نور”، 8 أيام لـ”استكمال التحقيق معهما”.

واعتقلت القوات الإسرائيلية عهد فجر يوم 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح، شمالي رام الله.

وبين مقطع الفيديو عهد وهي تركل أحد جنود الاحتلال بقدمها، وترفع يدها لتصفع وجهه دون أن تصله؛ ما أثار غضب المتابعين للمشهد في إسرائيل، والذين اعتبروا ذلك “إهانة لجيشهم”.

وعلى خلفية ذلك، تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بالقبض على الطفلة الفلسطينية ومعاقبتها، ومعاقبة كل من ظهر معها في الفيديو وهو يقاوم جنوده.

وبالفعل قامت قوة كبيرة باعتقال عهد من منزلها، قبل أن تعتقل في اليوم ذاته والدتها ناريمان أثناء محاولتها زيارة ابنتها أول أيام احتجازها.

وفي اليوم الثاني 20 ديسمبر، اعتقلت القوات الإسرائيلية نور، لظهورها في مقطع الفيديو ذاته، وهي تقاوم القوات الإسرائيلية.