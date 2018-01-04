السودان يستدعي سفيره لدى القاهرة ومصر تبحث “الرد المناسب”

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، أن الخرطوم “استدعت سفيرها في مصر للتشاور”، وهو الإجراء الذي قالت القاهرة إنها تبحث “الرد المناسب عليه”.

وقال البيان الذي نشرته وكالة السودان للأنباء “وزارة الخارجية قررت اليوم الخميس استدعاء سفير السودان لدى القاهرة السفير عبد المحمود عبد الحليم إلي الخرطوم بغرض التشاور”.

وصرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، السفير قريب الله الخضر، بأن الوزارة قررت استدعاء السفير من القاهرة بغرض التشاور”.

ولم تتوفر بعد معلومات إضافية حول تداعيات القرار وخلفياته.

وفي أول رد على القرار السوداني قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها “إن القاهرة بصدد تقييم متكامل للخطوة السودانية لاتخاذ الإجراء المناسب”.

وتشهد العلاقات بين السودان ومصر توترًا، ومشاحنات في وسائل الإعلام منذ فترة، على خلفية عدة قضايا خلافية، أهمها النزاع حول المثلث الحدودي في حلايب وشلاتين المستمر منذ سنوات.

وخلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة اتخذت السلطات المصرية، بشكل لافت وغير مسبوق، 7 إجراءات، ثلاثة منها في يوم واحد، مقابل إجراء سوادني واحد، بشأن مثلث حلايب وشلاتين.

وتنوعت الإجراءات المصرية، بين إعلان مصر التوجه بشكوى لمجلس الأمن ضد السودان، وبناء 100 منزل بحلايب، وبث لبرنامج تلفزيوني، بخلاف بث خطبة الجمعة الماضية من المنطقة المتنازع عليها، وإنشاء سد لتخزين مياه السيول، وميناء للصيد في “شلاتين”، في ما يعكس تكريسا للسيطرة المصرية القائمة بالفعل على المثلت الحدودي.

وفي المقابل، اتخذ السودان الذي اعتاد أن يقدم شكوى أممية سنويا حول مثلث”حلايب وشلاتين”، إجراءً واحدًا لافتا، بإعلانه عدم الاعتراف باتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية، مرجعا ذلك لمساسها بحق السودان في المثلث الحدودي، كونها اعترفت بحلايب ضمن الحدود المصرية.