سوريا… انفجارات تضرب جبل قاسيون المطل على القصر الرئاسي في دمشق (فيديو)

أفادت تقارير اليوم الخميس بوقوع انفجارات ضخمة في مواقع على جبل قاسيون في العاصمة السورية دمشق، الذي تتمركز عليه بطاريات مدفعية لقوات النظام السوري، بما فيها تشكيلات للحرس الجمهوري، كما يطل مباشرة على القصر الرئاسي.

وأفاد موقع أورينت نت الإخباري بأن قصف النظام السوري اليومي لمنطقة الغوطة الشرقية قد توقف تماماً إثر الانفجارات على جبل قاسيون.

وبث موقع “مركز دمشق الاعلامي” فيديو اليوم على موقع يوتيوب قال إنه يظهر “انفجارات وحرائق في النقاط التابعة لقوات النظام والتي كانت تقصف الغوطة الشرقية من جبل قاسيون”.

وظهرت في الفيديو سلسلة انفجارات ضخمة وكرات من اللهب. ولم يصدر تعليق من النظام السوري بعد على الانباء. ويتربع القصر الجمهوري أو القصر الرئاسي، المعروف أيضا بإسم قصر الشعب، على سفوح جبل قاسيون الذي ضربته الانفجارات اليوم. وتطل المواقع التي ضربتها الانفجارات اليوم على مركز البحوث العلمية، في منطقة جمرايا، والذي استهدفته غارات اسرائيلية أكثر من مرة، وكان أحدثها في مطلع شهر ديسمبر/كانون أول 2017 وفيها تم تدمير منطقة مستودعات أسلحة وذخيرة تابعة لقوات نظام بشار أسد.