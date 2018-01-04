العبادي يلتقي وفدًا كرديًا لأول مرة منذ أزمة استفتاء الانفصال

التقى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الخميس، في العاصمة بغداد، وفدًا من أحزاب كردية، للمرة الأولى منذ بدء أزمة استفتاء الانفصال، الذي أجراه إقليم كردستان في سبتمبر/أيلول الماضي.

ووفق بيان صادر عن الحكومة العراقية، فإن العبادي، أكد خلال اللقاء، الذي ضم ممثلين عن ثلاثة أحزاب كردية، على وحدة العراق وضمان تنوعه العرقي والمذهبي.

وقال “بالوحدة استطعنا الانتصار على تنظيم داعش” مضيفًا “المسؤولية الملقاة على عاتقنا تتمثل برعاية جميع المواطنين العراقيين، الحكومة المركزية ماضية بتأمين رواتب الموظفين في الإقليم بصورة واضحة وعادلة ووفق آلية دقيقة”.

ونقل البيان عن الوفد الكردي إعرابه عن “قناعته بعراق موحد وبأن تحل الإشكالات بين الحكومة المركزية والإقليم ضمن الدستور”.

وضم الوفد ممثلين عن أحزاب “حركة التغيير”، و”الجماعة الإسلامية”، و”حركة الديمقراطية والعدالة”، وجميعها كانت معارضة لإجراء الاستفتاء في الإقليم.

وتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل، عقب إجراء استفتاء الانفصال في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، الذي تؤكد الحكومة العراقية “عدم دستوريته”، وترفض الدخول في حوار مع الإقليم لحين إلغاء نتائجه.

وفرضت القوات العراقية، خلال حملة أمنية جرت، في 16 أكتوبر/تشرين الأول، السيطرة على الغالبية العظمى من مناطق متنازع عليها بين الجانبين، بينها محافظة كركوك دون أن تبدي قوات البيشمركة أي مقاومة تذكر.

كما فرضت بغداد عقوبات اقتصادية على أربيل منها حظر سير الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية في الإقليم، فضلًا عن مطالبتها دول الجوار غلق معابرها الحدودية مع الإقليم.

وانخفضت وتيرة التصعيد في الفترة الأخيرة. ويقول مسؤولون من كلا الطرفين إن مفاوضات قد تجري خلال الفترة المقبلة لاحتواء الأزمة.