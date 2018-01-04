حماس والجهاد تعلنان تلقي الدعوة لحضور اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني

أعلنت حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي” في فلسطين، عن تلقّيهما دعوات رسمية؛ للمشاركة في أعمال دورة المجلس المركزي الفلسطيني، المقررة في 14 من الشهر الجاري.

وأوضحت الحركتان، في تصريحات صحافية، أنهما ستدرسان إمكانية المشاركة في الاجتماع.

وقال حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس: ” سندرس المشاركة في هذا الاجتماع، وسنعلن القرار النهائي بعد انتهاء المشاورات”.

وأضاف بدران: “وسندرس المشاركة في هذا الاجتماع، وسنعلن القرار النهائي بعد انتهاء المشاورات”.

وجدد تأكيد حركته على “رغبتها في العمل مع الفصائل والقوى الفلسطينية كافة، في إطار التصدي للتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية”.

وأوضح بدران، أنه من الضروري “العمل ضمن إجراءات حقيقية، تعيد الاعتبار للعمل الوطني الفلسطيني، وتوفر له آليات تفعيل؛ تقود لتعزيز الشراكة الوطنية”.

من جانبه، أكد أحمد المدلل، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي: ” أن الحركة تلقت، مساء أمس، دعوة رسمية لحضور اجتماع المجلس المركزي.

والثلاثاء الماضي، أعلن سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، عن تسليم حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، دعوات رسمية؛ للمشاركة في اجتماع المجلس المركزي المقبل.

والمجلس المركزي الفلسطيني، هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني، التابع لمنظمة التحرير، وعقد المجلس دورته الأخيرة الـ”27″، في مدينة رام الله عام 2015.