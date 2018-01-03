تحذير أمريكي من هجمات لداعش على “الهلال النفطي” في ليبيا

حذّرت “القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا” (أفريكوم) من هجمات وعمليات إرهابية قد يشنها تنظيم “داعش” على منطقة “الهلال النفطي” في ليبيا.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط”، اليوم الأربعاء، عن المتحدثة باسم “أفريكوم”، روبين ماك، قولها: إن “التنظيم المتشدد يعمل على ترتيب قواته، ويحاول استعادة بعض المواقع التي كان يسيطر عليها في ليبيا”.

وأضافت أن “متشددي التنظيم قد يبدأون تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف المنشآت النفطية والمواقع العسكرية في منطقة الهلال النفطي، ومناطق أخرى؛ لعرقلة العملية السياسية في البلاد”.

وتضم منطقة الهلال النفطي، التي تبعد نحو 500 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس، المخزون الأكبر من النفط في ليبيا، إضافة إلى مرافئ السدرة ورأس لانوف والبريقة الأكبر في البلاد.

ونجحت قوات الجيش الوطني الليبي في استعادة السيطرة عليها مجددًا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بعد عملية عسكرية حملت اسم “البرق الخاطف”.

ورجحت روبين أن يحافظ تنظيم داعش في ليبيا على استراتيجيته الحالية التي تركز على إعادة بناء قدراته التشغيلية، واستغلال المناطق الخاضعة للسيطرة الليبية، لزعزعة استقرار البلاد، وعرقلة العملية السياسية، مؤكدة أن “الولايات المتحدة تقف إلى جانب نظرائها الليبيين وتدعم جهودهم لمكافحة التهديدات الإرهابية وهزيمة (داعش) هناك، ونحن ملتزمون بمواصلة الضغط على شبكة الإرهاب ومنعهم من إقامة ملاذ آمن.”

بدوره، أكد الناطق باسم قوات الجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، صحة المعلومات التي أوردتها المتحدثة باسم “أفريكوم”، قائلًا: “حاولوا أكثر من مرة الوصول إلى منطقة الهلال النفطي وتم التصدي لهم”.

وأكد أن “قوات الجيش تراقب بصفة مستمرة عناصر من داعش، والتي تُحاول على الأرجح شن هجمات على منطقة الهلال النفطي”.

وأضاف المسماري أن “قوات الجيش تفرض سيطرتها بشكل كامل على منطقة الهلال النفطي، مع الأخذ في الاعتبار اتساع المنطقة ووعورة الأرض”.