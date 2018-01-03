العبادي: لن نسمح للفساد بدخول المؤسسة الأمنية

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، إنه لن يسمح للفساد بدخول المؤسسة الأمنية، داعيًا القادة العسكريين إلى “المحافظة على النصر الذي تحقق على تنظيم داعش الإرهابي”.

وأضاف العبادي الذي تحدث في احتفالية النصر التي نظمها جهاز مكافحة الإرهاب في بغداد اليوم، أن “دور جهاز مكافحة الإرهاب كان أساسيًا في تحقيق النصر على داعش”.

واعتبر أن “جهاز مكافحة الإرهاب يعد أفضل جهاز في المنطقة، وهذا ما أكده أغلب قادة العالم”.

ولفت العبادي إلى أن “العالم كله لم يكن يتوقع أننا سنحقق الانتصار خلال هذه المدة، تحية لأرواح الشهداء وتحية للجرحى وتحية لعوائلهم، فبتضحياتهم حققنا الانتصارات”.

ودعا القادة العسكريين إلى “أهمية الحفاظ على هذا النصر المتحقق وتحقيق أقصى درجات الانضباط”.

وفي الوقت نفسه، أكد العبادي أنه “لا يمكن التعايش مع الفساد، لا سيما في الأجهزة الأمنية”، مشددًا على “عدم السماح للفساد بالدخول إلى الأجهزة الأمنية”، دون أن يذكر أسبابًا لتحذيراته.

إلا أن تحقيقات أجراها البرلمان ولجان مختصة عراقية في وقت سابق كشفت عن أن فسادًا ماليًا وإداريًا شهدته المؤسسة العسكرية عام 2014، كان السبب الرئيس وراء سيطرة داعش على ثلث مساحة العراق.

وسبق أن أعلن العبادي في التاسع من ديسمبر/كانون الأول الماضي استعادة السيطرة على كامل الحدود العراقية – السورية التي كانت على مدى سنوات ملاذًا لمسلحي تنظيم داعش.

وفي اليوم نفسه، أعلنت خلية الإعلام الحربي التابعة لوزارة الدفاع في بيان، أن القوات العراقية سيطرت على كامل الأراضي العراقية من التنظيم، بعد سنوات من العمليات العسكرية المتواصلة.

وكان تنظيم داعش قد سيطر على نحو ثلث مساحة العراق صيف عام 2014، بعد فرار وحدات الجيش العراقي من مواقعها في مدن الموصل، مركز محافظة نينوى والأنبار وصلاح الدين وأجزاء واسعة من البلاد.