تونس تعلن القضاء على مطلوب خطير من “القاعدة”

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الثلاثاء، القضاء على عنصر جزائري وصفته بالمتشدد الخطير أثناء محاولته التسلّل من الجزائر لتونس، مشيرة إلى أنه كان مطلوبًا لنشاطه في تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب” منذ 10 سنوات.

وذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، العميد خليفة الشيباني، في تصريح صحفي، أنّ “قضاء الأجهزة الأمنية على 41 إرهابيًّا في آخر أسبوع من العام الماضي، يكشف علم السلطات التونسية بتفاصيل وتحركات كافة المقاتلين العائدين من مناطق النزاع وبؤر التوتر”.

وتابع الشيباني أنّ الوضع الأمني تحت السيطرة بدليل “عدم تنفيذ أيّ عملية من طرف العائدين من مناطق النزاع”، مفنّدًا تصريحات منسوبة للمسؤول السابق في نظام العقيد الليبي معمر القذافي وابن عمه “أحمد قذاف الدم” والتي زعم فيها وجود عمليات ترحيل لمقاتلي تنظيم داعش العائدين من سوريا والعراق إلى الحدود التونسية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، إن تصريحات قذاف الدم بشأن مقاتلي داعش العائدين من سوريا والعراق “تُلزمه هو دون غيره”، ما يؤشر على انزعاج رسمي تونسي من تصريح المنسق السابق للعلاقات الليبية المصرية في عهد القذافي.

وأعلن قذاف الدم في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية: “أنه يتم يوميًا نقل المئات من عناصر تنظيم داعش ممن فروا من سوريا والعراق بعد تآكل تنظيمهم هناك إلى ليبيا، وتحديدًا المناطق الحدودية مع تونس”.

ومضى بقوله: “يريدون قاعدة بالساحل لتأمين جنوب المتوسط ضد الهجرة غير الشرعية وأخرى بالجنوب لمراقبة دول جنوب الصحراء، وثالثة لاستهداف ومعاقبة أي دولة جوار ليبي ترفض السير في فلك سياسات تلك القوى الدولية كمصر وتونس أو الجزائر بعمليات إرهابية ينفذها الدواعش”.