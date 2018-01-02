قيادي فلسطيني: قانون “القدس الموحدة” تجسيد لقرار ترامب

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إن تصويت الكنيست الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، على قانون “القدس الموحدة”، تجسيد عملي لقرار ترامب بشأن القدس.

وصباح اليوم، صادق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون “القدس الموحدة”، الذي يحظر على الحكومات الإسرائيلية اتخاذ أي قرار بشأن “تقسيم” القدس إلّا بموافقة ثلثي أعضاء الكنيست.

وتمت المصادقة على القانون بأغلبية 64 نائبًا، مقابل معارضة 51، من أصل 120 نائبًا هم أعضاء الكنيست.

وفي الـ6 من كانون الأول/ديسمبر 2017، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمةً لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة.

وأوضح أبو يوسف، أن: “الحكومة الإسرائيلية بدأت بتجسيد الاعتراف الأمريكي بالقدس، عاصمة لدولتها خلافًا للقانون الدولي”، لافتًا إلى أن: “هذا يشير لفتح حرب مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني، ومشروعه الوطني، بإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس“، منوهًا إلى أن: “الأمر يتوجب اتخاذ مواقف ترقى لمستوى الحدث”.

ودعا إلى: “التحلل من الاتفاقيات كافة مع إسرائيل، وسحب الاعتراف بها، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني من خلال إنجاز الوحدة الفلسطينية”، مؤكدًا على أن: “القيادة الفلسطينية ستتخذ خطوات حاسمة، خلال اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، الشهر الجاري”.

وكشف أبو يوسف عن أن: “جميع الخيارات مطروحة للنقاش”، مشددًا على: “ضرورة التوجه للمؤسسات الدولية، بما فيها مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، لنيل العضوية الكاملة لفلسطين، التي تعتبر دولة مراقبًا غير عضو”.