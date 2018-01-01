مستشار العبادي: إقليم كردستان وافق على تسليم المطارات والمنافذ الحدودية

أفاد مصدر حكومي عراقي أمس الاثنين بأن سلطات إقليم كردستان وافقت على تسليم الحدود الدولية مع تركيا وإيران للسلطة الاتحادية، بناءً على رغبة الإقليم بحل الأزمة التي تسبب بها إجراؤه لاستفتاء وفق الدستور العراقي.

وقال إحسان الشمري، مستشار رئيس الوزراء حيدر العبادي في تصريح خاص لإرم نيوز إن الإقليم وافق على تسليم الحدود الدولية مع تركيا وإيران، مؤكدًا تشكيل لجنة عليا لتنظيم عمل المنافذ البرية والجمارك والمطارات، بالتنسيق مع وفد الإقليم الفني.

وأضاف الشمري أن تفاصيل جديدة بشأن المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان طرأت بعد وصول عدة رسائل حول تلك المستجدات، الأمر الذي دفع نحو اتخاذ عدة قرارات مهمة.

وتابع: تم تشكيل لجنة لتدقيق أسماء القطاع التعليمي والصحي في حكومة الإقليم، فضلًا عن عدة إجراءات أخرى تتعلق بالموظفين.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام على إطلاق الرئيس العراقي فؤاد معصوم مبادرة لإنهاء الأزمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، والتي تفاقمت بعد استفتاء الانفصال الذي أجراه الإقليم في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي.