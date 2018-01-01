التلفزيون السوري: الأسد يعين وزراء جددًا للدفاع والصناعة والإعلام

ذكر التلفزيون السوري الرسمي أن الرئيس بشار الأسد أصدر اليوم الإثنين مرسومًا بتعيين وزراء جدد للدفاع والصناعة والإعلام.

وقال التلفزيون في خبر مقتضب إن الرئيس عيّن، بموجب المرسوم رقم 1 للعام 2018، العماد علي عبد الله أيوب وزيرًا للدفاع، ومحمد مازن علي يوسف وزيرًا للصناعة، وعماد عبد الله سارة وزيرًا للإعلام.

وكان العماد أيوب يشغل منصب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة، وكان عماد سارة يشغل منصب المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، في حين كان محمد مازن علي يوسف يشغل منصب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية.

وما زالت سوريا تعيش صراعًا بدأ في مارس آذار من العام 2011 كاحتجاجات شعبية سلمية ضد حكم أسرة ونظام بشار الأسد المستمر منذ أربعة عقود لتتحوّل إلى قتال مسلح بعد تدخل جيش النظام لقمع الاحتجاجات بالقوة وسقوط قتلى مدنيين.