غزة.. استشهاد فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي

استشهد، صباح السبت، فلسطيني، متأثرًا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة أمس.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع، إن: “الفلسطيني جمال محمد مصلح (20عامًا) استشهد بعد تعرضه لإصابة في الصدر برصاص الجيش الإسرائيلي، على الحدود الشرقية لمخيم البريج، وسط قطاع غزة أمس”.

وتشهد معظم المدن الفلسطينية مظاهرات، ردًا على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الـ6 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، وإيعازه بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.