رئيس البرلمان الجزائري: بوتفليقة حقق معجزة القرن وعليه الترشح للرئاسة

قال رئيس مجلس النواب الجزائري، السعيد بوحجة، إنّه يُوفّر دعمًا سيّاسيًّا مطلقًا لمبادرة مدنية لاقت رفضًا من قوى سياسية ومجتمعية، لأنّها تُرسّخ تمديد حكم رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة في أفق انتخابات الرئاسة المقررة ربيع 2019.

واعتبر بوحجة، الجمعة، أن مبادرة منظمة الزوايا والمدارس الصوفية بترشيح بوتفليقة مجدّدًا “مشروعة”، وهي تستند إلى حالة الاستقرار التي شهدتها الجزائر في عهد الرئيس الحاكم منذ قرابة 19 عامًا، رغم التقلبات السياسية والأمنية بدول الجوار، وفق تعبيره.

وتؤشّر الخطوة برأي مراقبين على أنّ الحسمَ في خلافة الرئيس بوتفليقة، لم تتم بالشكل الذي ظهر في تكذيب بيان الرئاسة الجزائرية لرغبةٍ نقلها المستشار السابق لحقوق الإنسان فاروق رشيد قسنطيني وقال فيها إن بوتفليقة متحمّسٌ لخوض انتخابات خامسة.

وتابع رئيس مجلس النواب والقيادي بحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، أنّ موقف الزوايا هو “موقف إخلاص للرئيس وليس موقفًا سياسيًّا”، مبرزًا أن عبد العزيز بوتفليقة البالغ من العمر 80 سنة، قد “استطاع تحقيق مُعجزة القرن في المصالحة الوطنية والإصلاحات السياسية التي قام بها”.

ورغم إشادتها بسياسة المصالحة التي طرحها بوتفليقة وأقنع بواسطتها الآلاف من مقاتلي الجماعات الإرهابية بالاستسلام وترك السلاح، إلاّ أن أحزاب المعارضة تُشكك في جدّية الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي بادر بها الرئيس الجزائري وجعلها محاور رئيسة لفترة حكمه خلال 4 ولايات.

وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، طرحت أكبر منظمة مدنية تعنى بالزوايا والمدارس الصوفية في الجزائر، مبادرة سياسية جديدة لترشيح الرئيس الحالي لولاية خامسة، رغم مواجهته متاعبَ صحّية منذ إصابته بجلطة دماغية أقعدته عن الحركة في أبريل/نيسان 2013.

وباغتت “المنظمة الوطنية للزوايا” الرأي العام بهذه الدعوة، حيث قال رئيسها عبد القادر باسين وهو شخصية مقربة من دوائر السلطة في الجزائر إن منظمته “قررت ترشيح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، وأن التفكير في رئيس آخر من دونه، حرام بسبب الالتزام الأخلاقي الذي قادته الزوايا مع الرئيس بوتفليقة منذ أعوام”.

وردًّا على مطالبات بتنحّي بوتفليقة عن الحكم وإعلان مرحلة انتقالية تُفضي إلى انتخابات رئاسية مُبكّرة، قال رئيس منظمة الزوايا الجزائرية إن “الرئيس موجود ويقوم بواجباته بشكل عادي، في كل مرة نطلب منه الترشح، واليوم أيضا، نطلب منه الترشح لفترة جديدة”.