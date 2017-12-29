30 قتيلًا في جنوب السودان مع استمرار خرق الهدنة

أسفر تجدد الاشتباكات في جنوب السودان عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصًا بعد أيام من بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأدى القتال المتجدد إلى مقتل 12 جنديًا حكوميًا و11 مقاتلًا من المتمردين بينما قتل 7 مدنيين في تبادل لإطلاق النار، وفقًا لما ذكره نائب المتحدث باسم الجيش الكولونيل سانتو دوميك تشول في تصريحات صحفية الخميس.

وأضاف تشول أن “المقاتلين المتمردين ينتهكون وقف إطلاق النار بمهاجمتهم مواقعنا صباح الأربعاء في ولاية بيه”.

من جانبه، قال متحدث باسم المعارضة المسلحة، إن الجيش شن هجومًا مضادًا على المتمردين.