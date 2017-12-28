فلسطينيون يخترقون بث القناة العبرية الثانية دعمًا للقدس (فيديو)

اخترق قراصنة فلسطينيون، ليل الأربعاء، بث القناة العبرية الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي خلال أحد البرامج الإخبارية الحوارية.

وانقطع بث القناة بشكل متقطع بداية، قبل أن تظهر بطاقة تعريفية للقراصنة كتب عليها “قراصنة غزة .. حرب العقول الإلكترونية” على وقع نغمات أناشيد فلسطينية للقدس”.

ويظهر في الفيديو، الذي تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الاختراق صورة رمزية للهكر يشير بإصبعه نحو المسجد الأقصى المبارك، تأكيداً على أن رسالته كانت من أجل القدس ودعماً لها، تلاها صورة لشاب ملثم بالكوفية الفلسطينية ويحمل العلم الفلسطيني.

وتكررت محاولات الاختراق الفلسطينية للإعلام الإسرائيلي سابقاً، إذ سبق أن تم اختراق بث بضع إذاعات إسرائيلية خلال السنوات الماضية.