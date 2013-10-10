محام: إدانة أطفال بالتخريب في السودان

الخرطوم - قال محامي الدفاع إنّ أربعة أطفال وأربعة مراهقين أدينوا بالتخريب في أعمال شغب مناهضة للحكومة أسفرت عن سقوط قتلى على مدى أسبوع في السودان وهي أول أحكام تصدر في القضايا المرتبطة بالعنف في العاصمة.
وتقول السلطات السودانية إنها اعتقلت 700 شخص في أعنف اضطرابات بوسط السودان منذ سنوات، تفجّرت بسبب إلغاء دعم المنتجات البترولية مما أدى لزيادة أسعار البنزين للمثلين.
وقال محامي الدفاع معتصم الحاج إنّ القاضي أمر الخميس بحبس المراهقين لمدة ستة أشهر لكل منهم وأمر بتحويل الأطفال الذين لم يتسن التأكد بشكل فوري من أعمارهم إلى محكمة أحداث للحكم عليهم.