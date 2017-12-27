أكراد سوريا يقولون إن روسيا وعدتهم بحضور محادثات سوتشي

نقلت حسابات رسمية لأكراد سوريا على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، عن سيبان حمو قائد وحدات حماية الشعب الكردية قوله إن روسيا وعدت بأن يتم تمثيل المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي الخاضعة لسيطرة الأكراد في شمال سوريا في محادثات السلام التي تستضيفها الشهر المقبل.

كما نقلت عنه قوله إن موسكو وعدت بمشاركة 155 ممثلًا من المنطقة في المؤتمر.

ولم تشارك الفصائل الكردية في أي من جولات محادثات السلام السورية حتى الآن على الرغم من سيطرتها على أكثر من ربع مساحة سوريا، وتعارض تركيا مشاركتها في المحادثات.

وتساند موسكو الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب المستمرة منذ نحو ست سنوات في حين تعارضه تركيا.

لكن أنقرة تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية جماعة إرهابية منتمية لحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردًا في تركيا منذ عقود.

وأعلنت روسيا وإيران وتركيا يومي 29 و30 يناير كانون الثاني موعدًا للمحادثات في منتجع سوتشي على البحر الأسود بعد جولة من محادثات السلام في كازاخستان الأسبوع الماضي لكنها لم تقل من سيشارك.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسد اليوم بأنه إرهابي وقال إن من المستحيل أن تستمر جهود السلام السورية في وجوده، وردّت سوريا بأن أردوغان نفسه قدّم الدعم لجماعات إرهابية تقاتل في سوريا.

وقالت نحو 40 جماعة سورية معارضة، منها فصائل شاركت في جولات أخرى من محادثات السلام، يوم الإثنين إنها لن تحضر مؤتمر سوتشي.

ويقول مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا إن تقييم نجاح المؤتمر سيكون على أساس قدرته على دعم محادثات جنيف التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب.