شكوى في الكنيست تطالب بمحاسبة حزان بعد اعتدائه على عائلات أسرى

تقدمت القائمة “العربية المشتركة” في الكنيست الإسرائيلي، بشكوى ضد النائب الإسرائيلي أورن حزان، لمحاسبته على سلوكه العنصري ضد أهالي أسرى غزة.

وكان حزان أقدم الإثنين، على اقتحام حافلة تقل عائلات أسرى فلسطينيين كانت متوجهة من غزة إلى سجون الاحتلال، لزيارة عدد من أبنائهم واعتدى لفظيًا على والدة أحد الأسرى.

وأوضحت عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة عايدة توما، أن: “القائمة العربية المشتركة تقدمت بشكوى إلى المستشار القضائي الإسرائيلي ضد المتطرف حازان”.

وقالت توما لـ”إرم نيوز” إن: “الشكوى تضمنت مجموعة من المطالب، أولها فتح تحقيق حول كيفية تمكن حزان من الصعود إلى حافلة أهالي الأسرى والتهجم عليهم”، منوهة إلى أن: “الحافلة تابعة للصليب الأحمر بالتالي من المفترض أن يكون الأهالي تحت رعاية الصليب الأحمر وبحمايته”.

وأضافت أننا: “طالبنا بمحاسبة حازان على ما تفوه به من أقوال وشتائم بحق الموجودين في الحافلة، والتحريض العنصري الذي قام به أمام العائلات، فمن الواضح أن هناك تجاوزًا لكل قوانين التحريض العنصري في هذه الحالة”.

وأردفت: “كذلك طالبنا بمحاسبته على الخروقات الأخلاقية التي قام بها، مع العلم أننا لا نتوقع أن نتعامل مع أي نوع من الأخلاقيات من قبل هذا العنصري المتطرف؛ لكن يجب أن تتم محاسبته حتى يتم ردع أي إنسان يحاول التفكير بخطوات مثيلة”.

وأكدت توما أنه: “لن نعطي المتطرف حازان إمكانية أن يحول الموضوع إلى صدام بيننا وبينه، فهو إضافة إلى أنه عنصري ومتطرف؛ لكنه لا يملك ذرة من العقل، فهو يحاول بطريقة أو بأخرى لفت الأنظار إليه”، داعية إلى “إيقافه عند حده”.

من ناحيتها، طالبت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة حنين زعبي، عبر رسالة وجهتها إلى مكتب الصليب الأحمر في غزة، “بالاعتذار لأهالي الأسرى الذين كانوا في طريقهم لزيارة أبنائهم في سجن نفحة”.

وخاطبت الزعبي الصليب الأحمر من خلال بيان صدر عنها: “بالكشف عن طريقة تمكن صعود حازان للحافلة، وهو المعروف بمواقفه وعنفه”.

ورأت الزعبي أن: “الصليب الأحمر أخل بمسؤوليته في حماية أمن وكرامة عائلات الأسرى، حيث تمكن الأخير من إطلاق عبارات مسيئة والصراخ في وجه أحد أمهات الأسرى”.