العراق.. 12 قتيلاً في أعمال عنف طائفية

بغداد - قتل 12 شخصاً على الأقل في انفجار عبوات ناسفة وإطلاق نيران بمناطق متفرقة بالعراق الأربعاء وهوجمت سيارات تابعة للحكومة مما دفع سياسياً بارزاً لاتهام أجهزة الأمن بالتراخي والإهمال.

وقالت الشرطة إن أسوأ هجوم وقع قرب الكوت إلى الجنوب من بغداد حين انفجرت عبوة ناسفة أثناء مرور حافلة صغيرة يستقلها شيعة يعملون بمزرعة للدواجن مما أدى إلى مقتل ثمانية منهم.

وقتل أربعة من الشرطة وأصيب ستة حين فتح مسلحون النار على نقطة تفتيش في بيجي إلى الشمال من بغداد.

وانفجرت سيارة ملغومة متوقفة أثناء مرور مجموعة سيارات متجهة إلى مطار الموصل لاستقبال رئيس البرلمان أسامة النجيفي مما أدى إلى إصابة ستة حراس بجروح خطرة. ولم يتضح ما إن كان الهجوم يستهدف النجيفي.

وأصدر مكتب النجيفي بياناً ينتقد تراخي الأمن ويتهم أجهزة الأمن بالإهمال والعجز عن حماية المواطنين ويحذر من أن الموصل يمكن أن تقع تحت سيطرة "الإرهابيين".

وتظهر بيانات جماعة مراقبة تحصي أعداد القتلى بالعراق أن أكثر من 6000 شخص لقوا حتفهم في أحداث عنف بالبلاد هذا العام.

ولم يتضح من وراء هجمات اليوم لكن المسلحين السنة ومقاتلي جناح تنظيم القاعدة بالعراق صعدوا هجماتهم بقوة هذا العام. وقتل ما يقرب من 900 مدني في العراق خلال شهر سبتمبر أيلول حسب أرقام بعثة الأمم المتحدة في البلاد.