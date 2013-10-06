حملات تدعو السيسي إلى الترشح للرئاسة

القاهرة ـ (خاص) من سامح لاشين

شهد ميدان التحرير - فى الوقت الذى يحاول فيه أنصار جماعة اﻹخوان المسلمين الوصول إليه واندلاع اشتباكات ومواجهات مع اﻷمن - تدشين 5 حملات لمطالبة الفريق أول عبد الفتاح السيسى للترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وهذه الحملات هي "إرادة شعب"، "وكمل جميلك "،"والسيسى رئيسا"، و "حملة الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة"، و"حملة توحد"، وقام اصحاب هذه الحملات بالانتشار داخل الميدان وتوزيع استمارات على المتظاهرين للتوقيع عليها وسط حالة من اﻹقبال الشديد ومظاهر تأييد القوات المسلحة ودورها فى حماية اﻷمن.

وردد المتظاهرون والمحتفلون بذكرى أكتوبر داخل ميدان التحرير العديد من الهتافات من بينها الشعب والجيش والشرطة إيد واحدة .

وحملت وثيقة التوقيع مطالبة الفريق أول عبد الفتاح السيسى بضرورة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية من أجل التصدي للإخوان والمخططات الغربية.