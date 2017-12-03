مستشار خامنئي يتوعد بانتزاع مدينة الرقة السورية من سيطرة أمريكا

توعد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، الأحد، القوات الأمريكية والقوات الكردية، التي تدعمها، بانتزاع مدينة الرقة السورية، التي أعلنت قوات سوريا الديمقراطية تحريرها في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من قبضة تنظيم “داعش”.

وقال ولايتي، في ملتقى عقد بالعاصمة طهران، اليوم إن: “الولايات المتحدة تريد الاحتفاظ بمدينة الرقة؛ لكنها ستُطرد منها كما حصل في مدينة البوكمال المتاخمة للحدود العراقية”.

وأضاف أن: “الأمريكيين أنشأوا 12 مقرًا عسكريًا لهم في سوريا، ويريدون رفع عدد عناصرهم إلى 10 آلاف”.

وكانت القوات السورية وبدعم من حلفائها الروس والميليشيات الشيعية، التي تدعمها إيران، أعلنت في الـ8 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تحرير البوكمال في محافظة دير الزور شرق سوريا من قبضة تنظيم “داعش”.