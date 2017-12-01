انفراج جزئي.. قرب ترحيل عدد من المغاربة المحتجزين في ليبيا

عرفت أزمة المغاربة المحتجزين في ليبيا انفراجًا جزئيًا، حيث أعلن فرع طرابلس من مكتب مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا على صفحته الرسمية في فيسبوك، عن استعداده لإعادة 235 مهاجرًا مغربيًا.

وأعلن بعض أفراد الجالية المغربية في ليبيا أن وفدًا من القنصلية المغربية في تونس قد حلَّ في العاصمة الليبية، وزار مركزي مكافحة الهجرة السرية بطريقة السكة، ومركز إيواء زوارة، لأخذ بصمات المحتجزين المغاربة، والشروع في إجراءات ترحيلهم.

وسيكون الخبر سارًا لأسر الكثير من المحتجزين، والتي عانت خلال الأشهر الماضية، ونظَّمت عدة وقفات احتجاجية أمام وزارة الخارجية و التعاون، والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، لمطالبة السلطات المغربية بإنقاذ أبنائهم، خاصة بعد انتشار مقاطع مصورة تعكس معاناتهم في تلك المراكز.

ولا يمثل الترحيل حلًا كليًا للمشكلة، فمصادر متعددة تؤكد وجود العشرات من المغاربة الموزعين على مراكز في مدن أخرى، إضافة إلى المحتجزين من طرف ميليشيات ليبية.

وفي نفس السياق، تكفَّل الملك محمد السادس بتأمين النقل الجوي، عبر طائرات الخطوط الملكية المغربية لحوالي 3800 مهاجر سري أفريقي، تم استعبادهم في ليبيا لعدة أشهر.