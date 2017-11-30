تيريزا ماي تصل الأردن قادمة من السعودية‎

بدأت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الخميس، زيارة رسمية للمملكة الأردنية، التي وصلتها قادمة من المملكة العربية السعودية.

وقال حساب الديوان الملكي الأردني، على “تويتر”، إن “الملك عبد الله الثاني، استقبل رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في قصر الحسينية”، مرفقة بصورة لهما.

وأعاد الديوان نشر تغريدتين، قال في إحداهما: إن “الملك عبدالله الثاني، يجري مباحثات ثنائية، مع رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في قصر الحسينية”.

وتأتي زيارة تيريزا ماي للمملكة، في ختام جولة في المنطقة، ضمت السعودية والعراق.

ومن المتوقع أن يعلن الديوان الملكي، تفاصيل مباحثات العاهل الأردني وماي، في وقت لاحق، مساء اليوم.

كما تلتقي ماي، خلال زيارتها للمملكة، نظيرها الأردني، هاني الملقي.