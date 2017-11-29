بري: الحكومة اللبنانية تجتمع الأسبوع المقبل وتصدر بيانًا يحظى بـ”إجماع وطني”

جاء ذلك، في بيان صدر اليوم عن المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان، عقب اجتماعه الأسبوعي ببرلمانيين بمقره الرسمي في عين التينة في العاصمة بيروت.

وقال بري، في البيان: “مجلس الوزراء سيجتمع الأسبوع المقبل، وسيصدرُ بيانًا سياسيًا يتوفر حوله إجماع وطني”.

وجدد التأكيد على أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها في (مايو/آيار المقبل)، مضيفًا أن “وحدة الموقف الوطني، والإجماع اللبناني دفعا إلى إجماع دولي حول لبنان والاستقرار فيه”.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قال في مقابلة مع صحيفة “لاستامبا” الإيطالية نشرت اليوم أثناء زيارته لروما إن “الأزمة الأخيرة باتت وراءنا، ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري سيواصل مسيرة قيادة لبنان”.

والأربعاء الماضي، أعلن الحريري أنه سيتريث في تقديم استقالته من منصبه رئيسًا للحكومة، بعد أن أعلنها في الرابع من الشهر الجاري من العاصمة السعودية الرياض، وذلك تجاوبًا مع طلب عون، لإعطاء الفرصة أمام مزيدٍ من التشاور.