قبل احتفالات المولد النبوي.. مجهولون يحرقون مسجدًا للصوفيين في طرابلس الليبية (صور)

أضرم مجهولون، اليوم الثلاثاء، النيران في مسجد تابع لجماعة صوفية في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك قبل احتفال مقرر بالمولد النبوي الذي يصادف يوم الخميس.

وتسبب الحريق بأضرار مادية جسيمة في مسجد الشيخة راضية، وهو مسجد قديم في منطقة سيدي خليفة في العاصمة الليبية، بحسب وسائل إعلام ليبية.

واعتبر نشطاء أن الهجوم يهدف إلى منع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الذي اعتاد السكان على إقامته في المسجد.

وسبق أن تحدثت تقارير عن تعرض عدة مساجد في العاصمة طرابلس في السنوات الماضية للاعتداء حتى التدمير على يد جماعات متشددة، ومن أبرزها مسجد سيدي الشعاب الذي، ومسجد مراد آغا في ضاحية تاجوراء، شرق طرابلس.

وسمي المسجد بهذا الاسم نسبة إلى سيدة متدينة اسمها راضية، قامت ببنائه وقفًا ليحتضن الزاوية الصوفية، وامتهنت التدريس فيه. حيث يعتبر مسجدها من المساجد القديمة في طرابلس، ويضم مدرسة لتعليم القرآن، ومدرسة لتعليم فن الموشحات الأندلسية والمدائح النبوية.