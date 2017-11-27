الحريري: سأستقيل إذا استمر الوضع الراهن ولم يغير حزب الله سياسته

انتقد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري تدخل حزب الله المدعوم من إيران في لبنان ومحيطه، مطالبًا إياه بأن يظهر الحياد في الصراعات الإقليمية وأن لا يتدخل خارجيًا، من أجل وضع نهاية للأزمة السياسية في بلاده.

وهدد الحريري اليوم الإثنين في مقابلة متلفزة، بالاستقالة إذا استمر الحال على ماهو عليه الآن، وإذا لم يقبل حزب الله تغيير سياسته الحالية.

وقال الحريري في مقابلة مع شبكة (سي نيوز) التلفزيونية الفرنسية: “إيران سبب تدخل حزب الله في أنحاء المنطقة”.

وأضاف الحريري “لا أريد حزبا سياسيا في حكومتي يتدخل في دول عربية ضد دول عربية أخرى”.

وتابع “أنا في انتظار الحياد الذي اتفقنا عليه في الحكومة… لا يمكننا أن نقول شيئا ونفعل شيئا آخر”.

وختم الحريري بأن التوازن الحكومي قد يتغير بناء على المشاورات القادمة، وأنه سيكون مستعدًا لانتخابات مبكرة.