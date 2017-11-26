بعد مقتل 7 من جنوده.. الجيش السوري يصعّد حملته العسكرية في الغوطة الشرقية

استأنفت قوات الجيش السوري عملياتها العكسرية في غوطة دمشق الشرقية، عقب توقف الاشتباكات أمس السبت مؤقتًا، والتي أسفرت عن مقتل 7 أفراد من قوات النظام، بينهم ضابط برتبة عميد.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن قوات النظام قصفت، صباح اليوم، بعدة قذائف مناطق في مدينة دوما.

وكانت قوات النظام قد قصفت بعد منتصف ليل السبت – الأحد بـ أكثر من 12 قذيفة أماكن في مدينة حرستا، وبـ 7 قذائف أخرى مناطق في أطراف مدينة عربين، دون معلومات عن خسائر بشرية.

ويتزامن تجدد الاشتباكات بشكل متقطع في محاور بمحيط وداخل إدراة المركبات بالقرب من حرستا، بين “حركة أحرار الشام” الإسلامية من جانب، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب آخر.