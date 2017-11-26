لوران فابيوس يغط بنوم عميق بمؤتمر دولي في الجزائر (فيديو)

غطّ وزير الخارجية الأسبق ورئيس المجلس الدستوري الفرنسي،لوران فابيوس، في نومٍ عميقٍ خلال المؤتمر الدولي لهيئات الرقابة الدستورية الذي تحتضنه الجزائر.

وتُجهل الأسباب التي أفقدت رئيس المجلس الدستوري الفرنسي، لوران فابيوس، توازنَه وجعلته يستسلم للنعاس، ولا يصحو خلال المؤتمر الدولي الدستوري

ووصف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الحادثة الثانية من نوعها بأنها “إشارة لعدم احترام المسؤولين الفرنسيين لنظرائهم الجزائريين”.

وهذه هي المرة الثانية التي يغطُ فيها المسؤول الفرنسي في النوم، مكررا تجربة مماثلة له بالجزائر حين زارها في يونيو/حزيران 2014، وفقد صحوته خلال مشاركته بجلسة هامة حول واقع الاستثمارات في البلاد، بمعية وزير الصناعة الجزائري السابق عبد السلام بوشوارب.

وخلال لقائه بنظيره الجزائري مراد مدلسي، أوضح لوران فابيوس أنه “تطرق مع رئيس المجلس الدستوري الجزائري إلى التجارب المشتركة وإمكانية إتاحة هذه الفرصة الجديدة للمواطن في الجزائر و فرنسا”، واصفًا العلاقات بين المجلسين الدستوريين للبلدين بـ “الممتازة”.