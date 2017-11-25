الحريري: لن نقبل مواقف حزب الله ضد الدول العربية

أكد رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، اليوم السبت، أنه “لن يقبل أي موقف من حزب الله يمس الدول العربية الأخرى”، وأنه علّق استقالته لـ”فتح حوار بشأن حيادية لبنان”.

وقال الحريري، خلال استقباله وفدًا من المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في منزله ببيروت: إن “لبنان مستهدف، وإن على اللبنانيين معالجة الأمور بحكمة وتجنب المزايدات والمهاترات، وإلا فسيدخل البلد بمتاهات صعبة تجره إلى الخراب”.

وأضاف: “ما نقوم به من جهد واتصالات هو لخدمة البلد والناس، وخطوة التريث التي اتخذناها بناءً على طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هي لإعطاء فرصة لمناقشة وبحث مطالبنا وشروطنا الأساسية، بتحييد لبنان وإبعاده عن الحرائق والحروب في المنطقة، وتطبيق سياسة النأي بالنفس عمليًا بالممارسات والسياسات المتبعة، والالتزام باتفاق الطائف كما أعلنا أكثر من مرة.”

وتابع: “نحن لن نقبل بمواقف حزب الله التي تمس بأشقائنا العرب أو تستهدف أمن واستقرار دولهم.. هناك جدية بالاتصالات والحوارات القائمة للاستجابة لطروحاتنا وعلينا أن نبني عليها”.

ورأى الحريري أن الأزمة، التي مر بها لبنان، كشفت نوايا وتوجهات البعض لضرب الاستقرار واستهداف البلد لغايات ومصالح خاصة، مشددًا على ضرورة التصدي “لهؤلاء بكل إمكاناتنا لأجل الحفاظ على الوحدة والاستقرار والنهوض بلبنان نحو الأفضل”.