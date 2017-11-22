الحريري: “النأي بالنفس” ضروري لتحصين العلاقات مع الدول العربية

قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الأربعاء،”إنّنا ضمن منطقة عربية تجب المحافظة عليها، واليوم دور تحصين العلاقات مع الدول العربية، والنأي بالنفس أساس، ويجب التأكيد عليه وتطبيقه”.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية عقب لقائه مع مفتي لبنان، الشيخ عبد اللطيف دريان.

و”سياسة النأي بالنفس”، هي سياسة أقرّتها طاولة الحوار للقوى السياسية اللبنانية العام 2012 عقب اشتعال الحرب السورية، وهي تحييد لبنان عن جميع الصراعات الإقليمية.

وأعلن الحريري، في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، استقالته خلال كلمة متلفزة، من السعودية، وأرجع الاستقالة من الحكومة، التي تشارك فيها جماعة “حزب الله” إلى “مساعي إيران لخطف لبنان وفرض الوصاية عليه، بعد تمكن حزب الله من فرض أمر واقع بقوة سلاحه”، على حدّ قوله.

غير أنه بعد ساعات من وصوله ليل الثلاثاء-الأربعاء، إلى بيروت أعلن الحريري في وقت سابق اليوم، أنه سيتريَّث في تقديم استقالته من رئاسة الحكومة تجاوبًا مع طلب من رئيس الجمهورية ميشال عون لإعطاء فرصة لمزيد من التشاور.

وفي هذا الصدد، أوضح الحريري عقب لقائه دريان، قائلًا: “حصل استمهال للمشاورات، وسأقوم بالمشاورات وكذلك رئيس الجمهورية”، مضيفاً: “يجب علينا كلبنانيين أن نضع مصلحة لبنان قبل مصلحة أيّ أحد آخر”.

وتابع:”الكثيرون انتقدوني بسبب ما قمت به، وكان ذلك لمصلحة البلد”، دون تفاصيل إضافية.

ومضى قائلًا: “الحرائق في المنطقة بعضها ينطفئ، وبعضها ينتهي، ولكن لم نصل إلى حلول بعد، واستطعنا إنقاذ لبنان، والآن يجب تحصين علاقتنا مع أشقائنا العرب وألا نضر أيّ دولة”.

من جانبه قال مفتي لبنان، تعليقًا على قرار تريّث الحريري بالاستقالة، إن “هذا القرار هو خطوة نحو الأمام في الحوار بين اللبنانيين لمعالجة الأسباب التي أدّت إلى الاستقالة”، بحسب بيان أصدره مكتبه الإعلامي.

وأضاف أن “قرار الحريري يهدف إلى الوصول لحلّ يحافظ على أمن، وسلامة، واستقرار لبنان وحسن علاقته مع الأشقاء العرب”.

وشكّلت استقالة الحريري مفاجأة، خاصة أنها جات بعد عام من تسوية سياسية بينه وبين الرئيس عون، وصل الأخير بموجبها إلى رئاسة البلاد، فيما وصل الحريري إلى رئاسة الحكومة.