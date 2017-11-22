“اجتماع الرياض” يشترط رحيل بشار الأسد في أي انتقال سياسي

قالت قناة العربية التلفزيونية، اليوم الأربعاء، إن مسودة البيان الختامي لمؤتمر المعارضة السورية في الرياض، تؤكد على رحيل الرئيس بشار الأسد في بداية أي انتقال سياسي.

وبدأت مجموعة من جماعات وشخصيات المعارضة السورية الاجتماع، في وقت سابق اليوم، في مسعى لتوحيد موقفها قبيل محادثات السلام، التي ترعاها الأمم المتحدة بهدف إنهاء الحرب الأهلية الدائرة منذ نحو ست سنوات.

ولمّح بعض أعضاء المعارضة إلى أن البيان الختامي الجديد قد يُسقط أي ذكر للأسد، فيما يخفف مطلبًا قائمًا منذ فترة طويلة بألا يكون له دور في أي انتقال سياسي.