مصادر إسرائيلية: قلق أردني من “الثوري الإيراني” بعد تحرير “البوكمال”

زعمت مصادر عسكرية إسرائيلية، أن الأردن يشعر بـ”قلق شديد”، مع اقتراب قوات الحرس الثوري الإيراني من حدوده، وذلك بعد تحرير مدينة “البوكمال” السورية.

ونقل موقع “ديبكا” الإخباري الإسرائيلي، عن تلك المصادر، قولها، اليوم الاثنين: إن “استعادة البوكمال فتحت الطريق أمام القوات الإيرانية لدخول سوريا من العراق، والوصول إلى مدينتي تدمر ودمشق”.

وأضافت أن “انتشار قوات الحرس الثوري على مقربة من الحدود الأردنية، أثار مخاوف عمان، التي اعتبرت أن الانتشار يمثل خطرًا مباشرًا على أمنها واستقرارها”.

وأكدت أن “عمان نقلت مخاوفها إلى أمريكا بشأن ذلك؛ لكنها فشلت في تلقي أي رد أمريكي”.

وأشار الموقع إلى أن “تحرير مدينة البوكمال تم على أيدي حركة حزب الله النجباء التابعة للحرس الثوري الإيراني، وأن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني، أشرف شخصيًا على عملية التحرير”.

وأضاف أن “سليماني، الذي قام بجولة في البوكمال بعد تحريرها، وكان قد أمر 4 كتائب من الحركة بدخول سوريا من العراق؛ للمشاركة في تحرير المدينة بدعم من ست مقاتلات تي يو 22 أم 3 بعيدة المدى الروسية”.