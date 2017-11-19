قيادي في نداء تونس: البلاد تحتاج لحاكم مثل الحجاج

لم تهدأ “عاصفة” من الجدل أثارها قيادي تونسي في الحزب الحاكم على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قال إن بلاده تحتاج إلى “حاكم مثل الحجاج يطبق القانون بحد السيف”.

وقال المكلف بالشؤون السياسية في حزب “نداء تونس“، برهان بسيّس، في مقابلة مع تلفزيون “الحوار التونسي” الخاص، إن “الحجاج بن يوسف الذي حكم العراق ساهم في استقراره من خلال استعماله حد السيف، وإن البلاد بحاجة إلى تطبيق القانون خاصة وأن وضع تونس يشبه كثيرًا وضع العراق قبل حكم الحجاج”.

وأثارت تصريحات، برهان بسيس،، جدلًا مجتمعيًا واسعًا في صفوف الأحزاب ومختلف الأطياف السياسية في البلاد، وامتد إلى النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب النائب في البرلمان التونسي عن حزب “مشروع تونس”، الصحبي بن فرج، على صفحته بفيسبوك، اليوم الأحد قائلًا: “تصريحات غريبة لبرهان بسيّس الذي يثبت في كل مرّة أنه يكره الديمقراطية… إنها فعلا تصريحات غير مسؤولة من مسؤول في حزب يحكم البلاد”.

من جانبه علّق الكاتب التونسي عادل الهمامي، قائلًا “لأوّل مرة أصدّق برهان بسيّس في تصريحاته”، مضيفًا “فعلًا تونس تحتاج إلى حجاج بن يوسف جديد يكون قويًا وعادلًا.. لكي يقضي على الفساد المنتشر في البلاد، ويمنح المواطن الفقير حقه في خيرات بلاده”، حسب قوله.

أما الناشط السياسي التونسي، صالح الخضراوي، فعبر بالقول: “كنا ننتظر من برهان بسيّس أن يقدّم لنا حلولًا تساعد على إنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية والبطالة والفقر والتهميش، بدلًا من إطلاق تصريحات تطالب بعودة الدكتاتورية وسيطرة الحزب الحاكم بقبضة من حديد”.

من جانبه، اعتبر الكاتب التونسي، علي بن عمر، في تصريح إذاعي أن “برهان بسيّس لم يحترم الشعب التونسي، واصفًا تصريحاته بأنها “مهينة” لتونس ولتجربتها الديمقراطية ولشعبها”.