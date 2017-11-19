نائب وزير الخارجية الكويتي ينفي زيارة الحريري إلى بلاده

نفى نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، الأحد صحة الأنباء التي تحدثت عن زيارة يجريها رئيس الحكومة اللبنانية المُستقيل سعد الحريري إلى الكويت الإثنين.

وجاء كلام “الجارالله” خلال تصريح للصحفيين، على هامش مشاركته بحفل أقامته سفارة سلطنة عُمان في الكويت بمناسبة الذكرى الـ 47 لليوم الوطني للسلطنة.

وفي السياق أشار “الجارالله” إلى أن “الكويت ترحب دائمًا بالرئيس سعد الحريري عقب عودته إلى لبنان”.

وكانت وسائل إعلام لبنانية محلية ذكرت أن الحريري سيزور الكويت الإثنين، إلى جانب زيارة مصر.

وفي وقت سابق الأحد، قال المكتب الإعلامي للحريري إنّ الأخير سيزور مصر الثلاثاء، حيث يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأعلنت مصر ترحيبها بزيارة الحريري “في أي وقت”، وفق تصريح للمتحدث باسم الرئاسة بسام راضي، لقناة فضائية مصرية خاصة.

والسبت، أعلن الحريري، عقب لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، أنه سيعود إلى بيروت، وسيشارك في عيد الاستقلال الأربعاء المقبل.