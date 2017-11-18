مقتل مستشار قاسم سليماني العسكري في سوريا‎

أكدت وسائل اعلام ايرانية تابعة للحرس الثوري الايراني السبت، مقتل المستشار العسكري لقائد فيلق القدس قاسم سليماني، في سوريا، بالمعارك الدائرة في مدينة البوكمال السورية.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن اللواء خير الله صمدي، المقرّب من قائد فيلق “القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، كان ينتمي إلى الفرقة 36 أنصار المهدي في محافظة زنجان شمال إيران، وقتل إثر إصابته بشظايا قذيفة في محور مدينة البوكمال خلال معارك مع المعارضة السورية .

وذكر موقع “أخبار” الايراني أن اللواء خيرالله صمدي الذي كان مستشاراً عسكرياً لقاسم سليماني في سوريا، قضى عامين في الحرب ضد المعارضة السورية وكان يعتبر اليد اليمنى لقائد فيلق القدس المصنف أرهابيا من قبل الولايات المتحده والدول العربية.

وكان اللواء خيرالله صمدي ويزداني من أقرب قيادات الحرس وأهمهم ومن المقربين لقائد فيلق القدس وقتلا الاثنين في سوريا.

وكانت وسائل إعلام غربية منها غارديان وقد أدرجت صورا له مع قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الذراع العسكرى للحرس في خارج حدود إيران.